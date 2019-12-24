Почему Первый канал без лыж и зачем вернулся Польховский? Зимний live

Сегодня в 14.00 обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов в прямом эфире на Youtube-канале «СЭ» обсудят последние новости и ответят на вопросы болельщиков лыжных гонок и биатлона. Темы эфира:

— странная история с выбором состава сборной России на посленовогодние этапы Кубка мира по биатлону;

— неожиданное избрание тренера Валерия Польховского вице-президентом СБР;

— безумная погода на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси;

— исчезновение лыжной трансляции из эфира Первого канала;

— расклады на «Тур де ски» исходя из составов и календаря.

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