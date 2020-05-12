Почему немецкие биатлонистки завершают карьеру в 25? Объясняет врач сборной России

Вице-президент ВФЛА и врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился своим мнением, почему Магдалена Нойнер и Лаура Дальмайер завершили карьеру на пике возможностей.

По словам специалиста, это может быть связано с другим отношением к спорту в Германии.

— Вас удивляет, когда такие топовые спортсменки как Магдалена Нойнер или Лаура Дальмайер вдруг заканчивают карьеру в 25 лет?

— Мне кажется это не совсем логичным с точки зрения элитного спортсмена. Любой атлет такого уровня — эгоист с огромной жаждой побед. И если нет фатальных травм или жуткой перетренированности, то резкое завершение карьеры смущает.

Единственное объяснение, которое приходит в голову — может быть, дело в разнице культур. Мы живем в парадигме, что спортсмен полностью зависит от своих выступлений. Заканчиваешь — и уровень дохода резко падает. Может, у них не так и в Германии окончание карьеры не равно окончанию обеспеченной жизни. Сложно говорить, не побывав в их шкуре.

Плюс мне непонятно — ну, закончили. Это намек на то, что они что-то применяли?

— Если мы о слухах, то так и говорят. Попались — им дали возможность уйти без скандала, чтобы не пострадала репутация вида спорта.

— Наверное, у тех, кто так говорит, есть какие-то примеры. Я не совсем это понимаю. Ведь все рано или поздно вскрывается, риск большой.

— Еще пример — Габриэла Коукалова. В 2017-м выиграла три медали на ЧМ, но потом демонстративно не пожала руку президенту Бессебергу — и уже через год закончила. В олимпийский сезон! Как говорят- якобы были ТИ, которые после этой выходки ей закрыли.

— А какие субстанции могут давать взрослой спортсменки резкий постоянный результат?

— Опять же слухи, но — ЭПО, основанный на профилактике онкологии.

— Да, это единственный вариант, который может работать. Но обоснование для получения должно быть жесточайшим. Потому что для любой федерации выдать такое ТИ — поставить себя под удар. И новое руководство может поднять все, если так и было. Так что я даже не знаю, что тут сказать. (Владимир Иванов)