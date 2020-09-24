Пихлер считает глупым решение признать Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выразил несогласие с решением признать россиянку Ольгу Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Он считает вердикт суда глупым. При этом бывшая напарница по команде Яна Романова по схожему делу была полностью оправдана.

«Решение выглядит глупо, — цитирует Пихлера ТАСС. — Романова и Зайцева тренировались в моей группе вместе, но одну оправдывают, а вторую — наказывают. Я убежден в чистоте обеих спортсменок — Ольга никогда не принимала допинг, тем более на Олимпийских играх.

При этом отменяется пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр. С одной стороны, с нее снята одна дисквалификация, с другой — отбирают серебро эстафеты. Как это понимать? Решение по Романовой, которым я очень доволен, говорит о многом. Никакого допинга я никогда не видел и уверен, что его не было».

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), сборная России лишена серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи. При этом Ольга Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.