Бывший главный тренер сборных России и Швеции Вольфганг Пихлер после окончания тренерской карьеры намерен работать в Олимпийском комитете. По его словам, он готов ждать этого предложения.

– С вероятность в 99 процентов я буду работать в Олимпийском комитете Швеции, – цитирует Пихлера SVT. – Мы можем выиграть от сближения биатлона и лыжных гонок. У нас не так много денег, как у больших стран, поэтому надо найти другие способы для достижения результата. У меня было восемь Олимпиад, почти во всех я выиграл медали. Я хочу поделиться своим опытом.

Я готов ждать это предложение. Сейчас я на пенсии и у меня есть деньги, поэтому я могу ждать долго. Однако лучше бы это случилось быстрее.

Я отклонил предложение от Федерации биатлона Швеции. У меня были и предложения из других стран на должность спортивного менеджера. Однако я буду работать в Олимпийском комитете Швеции. Если эта работа получится такой, какой я хочу, то еще смогу помочь шведскому биатлону.



