Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в Эстерсунде, Гараничев - девятый

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 27-летний спортсмен показал результат 31 минута 54,1 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе (отставание - 8,3 секунды), третье место занял француз Кантен Фийон Майе (17,7).
Россиянин Евгений Гараничев стал девятым (48,3), Александр Логинов - 14-м (1.22,5), Дмитрий Малышко - 30-м (2.33,0), Матвей Елисеев - 35-м (2.56,4).
Биатлон
Эстерсунд (Швеция)
Чемпионат мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Дмитрий Пидручный (Украина) - 31.54,1 (2 шт. круга)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) - отставание 8,3 (5)
3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 17,7 (3)
4. Тарьей Бе (Норвегия) - 18,1 (1)
5. Мартен Фуркад (Франция) - 27,8 (2)
6. Андрей Расторгуев (Латвия) - 40,8 (1)...
9. Евгений Гараничев (Россия) - 48,3 (1)...
14. Александр Логинов (Россия) - 1.22,5 (5)...
30. Дмитрий Малышко (Россия) - 2.33,0 (5)...
35. Матвей Елисеев (Россия) - 2.56,4 (4)