19:03 | Биатлон

Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в Эстерсунде, Гараничев - девятый

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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 27-летний спортсмен показал результат 31 минута 54,1 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе (отставание - 8,3 секунды), третье место занял француз Кантен Фийон Майе (17,7). 

Россиянин Евгений Гараничев стал девятым (48,3), Александр Логинов - 14-м (1.22,5), Дмитрий Малышко - 30-м (2.33,0), Матвей Елисеев - 35-м (2.56,4). 

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Чемпионат мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Дмитрий Пидручный (Украина) - 31.54,1 (2 шт. круга)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) - отставание 8,3 (5)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 17,7 (3)

4. Тарьей Бе (Норвегия) - 18,1 (1)

5. Мартен Фуркад (Франция) - 27,8 (2)

6. Андрей Расторгуев (Латвия) - 40,8 (1)...

9. Евгений Гараничев (Россия) - 48,3 (1)...

14. Александр Логинов (Россия) - 1.22,5 (5)...

30. Дмитрий Малышко (Россия) - 2.33,0 (5)...

35. Матвей Елисеев (Россия) - 2.56,4 (4)

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