Пидручный - про отстранение российских биатлонистов: "Рано или поздно все получают то, что заслужили"

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал четырхлетнюю дисквалификацию за допинг Александра Печенкина и Александра Чернышова.

По его словам, все получают то, что заслужили. Из-за дисквалификации россяин Пидручный стал чемпионом Европы 2015 года в эстафете и победителем Универсиады 2013 года в смешанной эстафете.

– Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады. Хоть и с опозданием. Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили, – написал Пидручный в Инстаграме.