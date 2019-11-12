Пидручный и Меркушина представят сборную Украины на Рождественской гонке

Стал известен состав сборной Украины на Рождественскую гонку в Германии.

Как сообщает Xsport, в гонке выступят Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.

Помимо этого, впервые будут проводиться соревнования и среди юниоров, где выступят Богдан Цымбал и Екатерина Бех.

В прошлом году Украину на соревнованиях представляли Артем Прима и Юлия Джима, которые стали седьмыми в масс-старте и восьмыми в гонке преследования.

Гонка состоится на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) 28 декабря.