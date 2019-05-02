Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная продолжит спортивную карьеру, информирует biathlon.com.ua. Напомним, что спортсменка досрочно завершила сезон-2018/19 после того, как прошла комплексное медобследование, которое выявило у нее острую стадию миокардита - воспаления сердечной мышцы.

В результате повторного обследования врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом. Таким образом, уже на первом тренировочном сборе национальной команды спортсменка сможет работать наравне со всеми.