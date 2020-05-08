Первый вице-президент СБР считает, что новым главой организации должен стать Майгуров

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов считает, что новым главой организации вместо Владимира Драчева должен стать Виктор Майгуров.

— Я в любом случае поддержу кандидатуру Виктора Майгурова. Говорю безо всяких обиняков, — цитирует Нуждова РИА «Новости». — Да, мне скажут: «Вот, ты поддержал в свое время одного, а сейчас другого». Скажу так. И Майгурова, и Драчева я узнал примерно в одно и то же время. Почему сейчас мне ближе позиция Майгурова? Просто по его рабочим качествам.

Что такое правление СБР? По мне, так это в первую очередь люди, которые помогают развитию биатлона в регионах. Володя-то? Я вам точно скажу — вообще с этой задачей не справляется.

Я бы большое спасибо сказал многим людям, и даже моему товарищу Владимиру Драчеву, не побоюсь его так назвать, за то, что возникла совершенно новая для нашего спорта ситуация. Наверное, в истории наших спортивных федераций не было такого, чтобы правление играло какую-то роль. Всегда был президент, он все решал. А сейчас не так.

Как бы не хаяли Нуждова, Майгурова, Драчева, других членов правления, того же Андрея Левунина или Юрия Векшина, согласитесь, мы все же яркие ребята! Не даем загрустить (смеется)! И нет среди нас тех, кому все безразлично, лишь бы денег заработать. Сейчас идеальная ситуация. И новый министр спорта Олег Матыцин, и глава ЦСП Александр Кравцов, и мы все — на виду. Осталось нормальным людям чуть-чуть объединиться. Скажу так. Я не позволю, чтобы биатлон опять превратился в какую-то хрень.