Первый тренировочный сбор на снегу Логинов проведет в Тюмени

Чемпион мира Александр Логинов 22 октября начнет сбор в Тюмени, там он проведет первые с начала подготовки к новому сезону тренировки на снегу. На биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири» уже подготовлена снежная трасса длиной 4,5 километра, сообщает ТАСС.

На случай теплой погоды и отсутствия снега рассматривался вариант проведения вкатки в Ханты-Мансийске.

Старт международного сезона запланирован на конец ноября. Первые два этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти.