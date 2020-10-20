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Первый тренировочный сбор на снегу Логинов проведет в Тюмени

13:23
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Чемпион мира Александр Логинов 22 октября начнет сбор в Тюмени, там он проведет первые с начала подготовки к новому сезону тренировки на снегу. На биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири» уже подготовлена снежная трасса длиной 4,5 километра, сообщает ТАСС.

На случай теплой погоды и отсутствия снега рассматривался вариант проведения вкатки в Ханты-Мансийске.

Старт международного сезона запланирован на конец ноября. Первые два этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9764177

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