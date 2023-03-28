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Сегодня, 15:10

Первый тренер Шевченко: «Наталия пришла в биатлон всерьез и надолго»

Алина Савинова
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Александр Фатиев, первый тренер бывшей лыжницы Наталии Шевченко, заявил, что две золотые медали спортсменки на чемпионате России по биатлону не стали для него неожиданностью.

«Она с самого детства проявила себя очень талантливой спортсменкой, да и в школе училась на одни пятерки в основном. Девочка умная и настырная, всегда добивалась своих целей. Поэтому большой неожиданностью ее победы на чемпионате России не стали. Я сразу подумал, что с ее складом ума и характером у Натальи должно все получиться в биатлоне. Мне кажется, что она пришла в биатлон всерьез и надолго. Если и дальше не будет никаких проблем с подготовкой и тренерами, то она сможет и в следующих сезонах показывать высокие результаты», — приводит ТАСС слова Фатиева.

На чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты-Мансийске Шевченко выиграла две гонки — спринт и пасьют.

Источник: https://tass.ru/sport/17386555
Биатлон
Наталия Шевченко
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