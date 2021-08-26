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Первый концерт Чайковского заменит гимн России на летнем чемпионате мира по биатлону

10:04

Фрагмент из Первого концерта Чайковского будет звучать в честь побед российских биатлонистов на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU).

Турнир пройдет с 26 по 29 августа, в четверг первые медали разыграют юниоры в суперспринте. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российская команда на летнем чемпионате мира выступит без государственных символов, в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР).

По сравнению с февральским чемпионатом мира произошло важное изменение — IBU разрешил использовать цвета российского триколора на логотипе СБР. В словенской Поклюке эмблема национальной федерации на флаге команды была монохромной. В качестве альтернативы российскому гимну тогда был утвержден гимн IBU, но на церемониях награждения он не играл, российские биатлонисты тогда завоевали одну медаль — бронзу — в мужской эстафете.

Фрагмент из Первого концерта Чайковского был утвержден для олимпийской команды России на Играх в Токио. Он же будет использоваться на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12223531

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Роман Шишов все материалы автора

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