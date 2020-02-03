Первый канал покажет чемпионат мира-2020 по биатлону. Турнир пройдет в Италии (Антхольц-Антерсельва) с 13 по 23 февраля.

В телеэфире будут показаны 6 гонок из 12, а на сайте телеканала чемпионат будет демонстрироваться в полном объеме.

На первой неделе турнира Первый канал покажет в эфире мужские спринт и гонку преследования.

Эфирные трансляции на неделе 10-16 февраля

Мужчины, спринт, 10 км — 15 февраля в 16:35.

Мужчины, гонка преследования, 12,5 км — 16 февраля в 17:05.