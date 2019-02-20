"Первым выстрелом сдуло винтовку". Елисеев - о стрельбе в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что во время стрельбы в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Минске столкнулся с сильным ветром. 25-летний спортсмен допустил 4 промаха.

- Нормально чувствовал себя, но кондиции не идеальные, - сказал Елисеев в эфире канала "Матч ТВ". - Трасса очень сложная. Поработали над техникой - более продуктивно двигался по дистанции. Может быть, первый круг чуть-чуть получше был. Но все было очень глубоко. На спуске лучше накатывалось.

Стрельба? Был очень сильный ветер. Первым выстрелом сдуло винтовку. Потом стрелял медленно, но все равно сдувало.

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