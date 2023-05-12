Первушин вернулся в биатлон спустя две недели после решения завершить карьеру

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что трехкратный победитель юношеского чемпионата мира-2018 российский биатлонист Михаил Первушин передумал завершать спортивную карьеру

Ранее Аверьянов заявил, что 24-летний биатлонист принял решение закончить выступления на профессиональном уровне.

Он добавил, что спортсмен сообщил о своем желании еще 2 недели назад, даже известив об этом РУСАДА, чтобы его сняли с пула тестирования на допинг.