Перелом руки не помешает Шевниной принять участие в отборе на Кубок мира

Перелом руки не помешает российской биатлонистке Полине Шевниниой принять участие в контрольных стартах, по результатам которых будет сформирован состав национальной сборной на первые три этапа Кубка мира, сообщает ТАСС.

Шевнина повредила запястье во время чемпионата России по летнему биатлону, который проходил во второй половине сентября в Чайковском. Биатлонистке был наложен гипс, с которым она провела два тренировочных сбора.

Контрольные старты пройдут в Тюмени в середине ноября. Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде.