Павлова вышла замуж за биатлониста Буртасова

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Максим Буртасов поженились.

Отметим, что спортсмены были помолвлены с 2019 года.

Свадебное фото Евгении Павловой и Максима Буртасова. Фото Instagram

27-летняя Павлова является победительницей этапов Кубка мира в эстафетах, а также двукратной чемпионкой Европы. 31-летний Буртасов выигрывал серебро и бронзу на Универсиаде в 2015 году и занимал призовые места на этапах Кубка IBU.