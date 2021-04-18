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Павлова вышла замуж за биатлониста Буртасова

10:43
Свадебное фото Евгении Павловой и Максима Буртасова. Фото Instagram
Свадебное фото Евгении Павловой и Максима Буртасова. Фото Instagram
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Российские биатлонисты Евгения Павлова и Максим Буртасов поженились.

Отметим, что спортсмены были помолвлены с 2019 года.

Свадебное фото Евгении Павловой и Максима Буртасова. Фото Instagram
Свадебное фото Евгении Павловой и Максима Буртасова. Фото Instagram

27-летняя Павлова является победительницей этапов Кубка мира в эстафетах, а также двукратной чемпионкой Европы. 31-летний Буртасов выигрывал серебро и бронзу на Универсиаде в 2015 году и занимал призовые места на этапах Кубка IBU.

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