Павлова вышла замуж за биатлониста Буртасова
10:43
Российские биатлонисты Евгения Павлова и Максим Буртасов поженились.
Отметим, что спортсмены были помолвлены с 2019 года.
Свадебное фото Евгении Павловой и Максима Буртасова. Фото Instagram
27-летняя Павлова является победительницей этапов Кубка мира в эстафетах, а также двукратной чемпионкой Европы. 31-летний Буртасов выигрывал серебро и бронзу на Универсиаде в 2015 году и занимал призовые места на этапах Кубка IBU.
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