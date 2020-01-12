Павлова выиграла спринт на Кубке IBU

Российская биатлонистка Евгения Павлова стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия).

Второй стала швейцарка Ирена Кадуриш. На третьей позиции немка Ванесса Фойгт. Россиянка Виктория Сливко на шестом месте.

Осрблье (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Евгения Павлова (Россия) — 20.53,2 (0 шт. кругов)

2. Ирена Кадуриш (Швейцария) — отставание 3,6 (1)

3. Ванесса Фойгт (Германия) — 4,5 (0)

4. Сузанна Майнен (Швейцария) — 8,6 (1)

5. Элизабет Хегберг (Швеция) — 14,7 (2)

6. Виктория Сливко (Россия) — 23,5 (1)