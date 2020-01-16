Павлова, Старых, Резцова и Юрлова-Перхт побегут женскую эстафету в Рупольдинге
18:10
Женская сборная России определилась с составом на эстафету, которая пройдет в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге. На первом этапе побежит Евгения Павлова, на втором — Ирина Старых, на третьем — Кристина Резцова, на четвертом — Екатерина Юрлова-Перхт. Об этом в эфире «Матч ТВ» объявил тренер Виталий Норицын.
— Не побегут Куклина и Миронова, — сказал Норицын. — После неудачного спринта решили дать им передохнуть. Нужно с эмоциональной точки зрения перезагрузиться.
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