Павлова, Старых, Резцова и Юрлова-Перхт побегут женскую эстафету в Рупольдинге

Женская сборная России определилась с составом на эстафету, которая пройдет в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге. На первом этапе побежит Евгения Павлова, на втором — Ирина Старых, на третьем — Кристина Резцова, на четвертом — Екатерина Юрлова-Перхт. Об этом в эфире «Матч ТВ» объявил тренер Виталий Норицын.

— Не побегут Куклина и Миронова, — сказал Норицын. — После неудачного спринта решили дать им передохнуть. Нужно с эмоциональной точки зрения перезагрузиться.