Павлова стала второй в суперспринте на Кубке IBU в Мартеле, Сливко — 4-я, Кайшева — 8-я
19:32
Россиянка Евгения Павлова завоевала серебро в суперспринте на Кубке IBU в итальянском Мартеле. Это результат стал лучшим для всех участвовавших в гонке россиянок. Первой стала шведка Ингелла Андерссон.
Кубок IBU
7-й этап. Мартель (Италия)
Суперспринт
Женщины
1. Ингелла Андерссон (Швеция) — 16,05,1 (0,0,0,0)
2. Евгения Павлова (Россия) — +8.1 (0,0,0,0)
3. Эми Базерга (Швейцария) — +13,9 (0,0,0,0)
4. Виктория Сливко (Россия) — +20,1 (0,0,0,0)...
7. Анна Никулина (Россия) — +32,0 (0,0,0,0)
8. Ульяна Кайшева (Россия) — +35,9 (0,0,0,0)...
14. Анастасия Поршнева (Россия) — +53,6 (2,0,0,0)...
19. Полина Шевнина (Россия) — +1.29,0 (0,0,2,1)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...