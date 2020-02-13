Россиянка Евгения Павлова завоевала серебро в суперспринте на Кубке IBU в итальянском Мартеле. Это результат стал лучшим для всех участвовавших в гонке россиянок. Первой стала шведка Ингелла Андерссон.

Кубок IBU

7-й этап. Мартель (Италия)

Суперспринт

Женщины

1. Ингелла Андерссон (Швеция) — 16,05,1 (0,0,0,0)

2. Евгения Павлова (Россия) — +8.1 (0,0,0,0)

3. Эми Базерга (Швейцария) — +13,9 (0,0,0,0)

4. Виктория Сливко (Россия) — +20,1 (0,0,0,0)...

7. Анна Никулина (Россия) — +32,0 (0,0,0,0)

8. Ульяна Кайшева (Россия) — +35,9 (0,0,0,0)...

14. Анастасия Поршнева (Россия) — +53,6 (2,0,0,0)...

19. Полина Шевнина (Россия) — +1.29,0 (0,0,2,1)