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Павлова показала 5-й результат в спринте на Кубке IBU

17:09

В рамках этапа Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло прошел женский спринт. Первое место заняла представительница Швеции Элизабет Хегберг.

Россиянка Евгения Павлова показала 5-й результат, Виктория Сливко стала 9-й.

Биатлон

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 21.59,7 (0 шт. кругов)

2. Сюнневе Солемдаль (Норвегия) — отставание 19,0 (0)

3. Юлия Журавок (Украина) — 36,8 (0)

4. София Шнайдер (Германия) — 38,8 (0)

5. Евгения Павлова (Россия) — 40,8 (1)

6. Николь Гонтьер (Италия) — 41,7 (3)

9. Виктория Сливко (Россия) — 56,3 (1)

16. Анна Никулина (Россия) — 1.09,7 (2)

23. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.29,3 (3)

31. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.44,6 (3)

42. Наталья Гербулова (Россия) — 2.08,5 (3)

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