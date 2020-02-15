Павлова показала 5-й результат в спринте на Кубке IBU
В рамках этапа Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло прошел женский спринт. Первое место заняла представительница Швеции Элизабет Хегберг.
Россиянка Евгения Павлова показала 5-й результат, Виктория Сливко стала 9-й.
Биатлон
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 21.59,7 (0 шт. кругов)
2. Сюнневе Солемдаль (Норвегия) — отставание 19,0 (0)
3. Юлия Журавок (Украина) — 36,8 (0)
4. София Шнайдер (Германия) — 38,8 (0)
5. Евгения Павлова (Россия) — 40,8 (1)
6. Николь Гонтьер (Италия) — 41,7 (3)
9. Виктория Сливко (Россия) — 56,3 (1)
16. Анна Никулина (Россия) — 1.09,7 (2)
23. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.29,3 (3)
31. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.44,6 (3)
42. Наталья Гербулова (Россия) — 2.08,5 (3)