Павлова поднялась на 29-е место в общем зачете Кубка мира

Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд сохранила за лидерство в общем зачете Кубка мира после сегодняшней спринтерской гонки на пятом этапе в Оберхофе. Она заняла пятое место.

Второе место в общем зачете занимает шведка Ханна Эберг, ставшая в спринте стала второй.

Тройку замыкает норвежка Тириль Экхофф, которая выиграла спринт в Оберхофе.

Лучшая из россиянок, Ирина Казакевич опустилась на 27-ю позицию. Сегодня она заняла 56-е место.

Евгения Павлова, занявшая шестое место, поднялась на 29-ю позицию в общем зачете.

?В общем зачете спринта россиянка Светлана Миронова занимает 18-е место. В Кубке наций Россия идет на пятом месте.

Кубок мира

Общий зачет

Женщины

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 455 (+40)

2 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 432 (+54)

3 (3). Тирил Экхофф (Норвегия) — 406 (+60)

4 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 351 (+17)

5 (5). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 330 (+4)

6 (7). Франциска Пройсс (Германия) — 324 (+27)

26 (26). Ирина Казакевич (Россия) — 125 (0)

28 (35). Евгения Павлова (Россия) — 111 (+38)

29 (33). Светлана Миронова (Россия) — 109 (+26)

32 (34). Ульяна Кайшева (Россия) — 97 (+19)

47 (54). Лариса Куклина (Россия) — 49 (+21)

58 (55). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

62 (60). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (0)

66 (65). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

Спринт (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 228 (+40)

2 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 224 (+54)

3 (3). Тирил Экхофф (Норвегия) — 208 (+60)

4 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 161 (+27)

5 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 152 (+17)

6 (8). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 150 (+31)

18 (24). Светлана Миронова (Россия) — 82 (+26)

23 (43). Евгения Павлова (Россия) — 67 (+38)

28 (22). Ирина Казакевич (Россия) — 59 (0)

30 (36). Ульяна Кайшева (Россия) — 57 (+19)

49 (61). Лариса Куклина (Россия) — 31 (+21)

59 (55). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

61 (57). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)

66 (63). Татьяна Акимова (Россия) — 8 (0)

Кубок наций (ж)

? 1 (1). Швеция — 3264 (+393)