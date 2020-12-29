Павлова назвала сказкой победу в «Рождественской гонке»

Российская биатлонистка Евгения Павлова отметила, что у нее нет слов, чтобы описать эмоции после победы в «Рождественской гонке».

На соревнованиях в Рупольдинге Павлова и Матвей Елисеев выиграли масс-старт и гонку преследования.

«Снежная сказка. Спасибо всем, кто переживал и болел за нас. Нет слов, только эмоции», — написала Павлова в Instagram.

Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Симон Шемпп. Третье — их соотечественники Денизе Херрман и Бенедикт Долль.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 8 по 10 января в немецком Оберхофе.