Павлова и Юрлова-Перхт примут участие в спринте на чемпионате Европы

На старт спринтерской гонки в рамках чемпионата Европы по биатлону выйдут 6 российских спортсменок. Как сообщает официальный сайт IBU, Россию представят Евгения Павлова, Светлана Миронова, Наталья Гербулова, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко и Ирина Старых.

Павлова отправится на дистанцию под 6-м номером, Миронова - под 33-м, Гербулова - под 40-м, Юрлова-Перхт - под 43-м, Сливко - под 51-м, Старых - под 70-м.

Чемпионат Европы завершится 24 февраля.

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