Россиянки Евгения Павлова и Ульяна Кайшева заняли второе и третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло. Победу одержала Элизабет Хегберг из Швеции.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 31.53,8 (1 шт. круг)

2. Евгения Павлова (Россия) — отставание 57,4 (1)

3. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.06,5 (1)

4. Анна Никулина (Россия) — 1.28,2 (2)

5. Юлия Журавок (Украина) — 1.39,0 (2)

6. Виктория Сливко (Россия) — 1.44,8 (2)...

41. Анастасия Поршнева (Россия) — 6.07,5 (9)