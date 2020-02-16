Павлова и Кайшева — вторая и третья в гонке преследования на Кубке IBU
15:09
Россиянки Евгения Павлова и Ульяна Кайшева заняли второе и третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло. Победу одержала Элизабет Хегберг из Швеции.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 31.53,8 (1 шт. круг)
2. Евгения Павлова (Россия) — отставание 57,4 (1)
3. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.06,5 (1)
4. Анна Никулина (Россия) — 1.28,2 (2)
5. Юлия Журавок (Украина) — 1.39,0 (2)
6. Виктория Сливко (Россия) — 1.44,8 (2)...
41. Анастасия Поршнева (Россия) — 6.07,5 (9)
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