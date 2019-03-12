"Павлова - девочка взрывная". Норицын - о выборе состава на сингл-микст

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что Евгения Павлова хорошо бегает короткие дистанции. Ранее сообщалось, что 25-летняя спортсменка побежит сингл-микст на чемпионате мира в шведском Эстерсунде вместе с Матвеем Елисеевым.

- Когда приняли решение по Павловой? Уже давно, еще на сборе в Санкт-Петербуре, - приводит слова Норицына sportbox.ru. - Мы не зря проверяли Женю в Раубичах. То, что у нее там один рубеж вывалился, это не характерно для нее. Обычно она работает по-другому.

Не вижу никаких сомнений в том, чтобы ее ставить в гонку. Тем более, что она бегает короткие дистанции – девочка взрывная. Плюс все видели, как она работает на рубеже.

Напомним, Павлова на этом чемпионате мира заняла 24-е место в спринте и 9-е в пасьюте.

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