"Павлова - девочка взрывная". Норицын - о выборе состава на сингл-микст

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что Евгения Павлова хорошо бегает короткие дистанции. Ранее сообщалось, что 25-летняя спортсменка побежит сингл-микст на чемпионате мира в шведском Эстерсунде вместе с Матвеем Елисеевым.
- Когда приняли решение по Павловой? Уже давно, еще на сборе в Санкт-Петербуре, - приводит слова Норицына sportbox.ru. - Мы не зря проверяли Женю в Раубичах. То, что у нее там один рубеж вывалился, это не характерно для нее. Обычно она работает по-другому.
Не вижу никаких сомнений в том, чтобы ее ставить в гонку. Тем более, что она бегает короткие дистанции – девочка взрывная. Плюс все видели, как она работает на рубеже.
Напомним, Павлова на этом чемпионате мира заняла 24-е место в спринте и 9-е в пасьюте.
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Дополнительная информация
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI987604_Noricyn_objasnil_pochemu_v_singl_mikste_pobezhit_Pavlova_a_ne_Jurlova_Perkht?fbclid=IwAR0svbMMXnhw-PB2Z41Wq6AtLdrzimv4cjnKClDtzcKf_D3VNns3HOqcUBY