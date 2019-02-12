Павел Вавилов: "Логинову и Гараничеву в Кэнморе помог опыт"

Бывший российский биатлонист Павел Вавилов отметил, что удачно выступить на этапе в Кэнморе Александру Логинову и Евгению Гараничеву помог опыт.

- Нашим ребятам в Кэнморе однозначно помог богатый соревновательный опыт. Плюс постоянная практика участия в Кубке мира, – приводит "Тюменская арена" слова Вавилова. - Функциональная подготовка, концентрация на трассе – всё это выделяло Логинова и Гараничева в Кэнморе. Наши более молодые спортсмены, глядя на них, должны многому учиться.

– Что скажете о сложности акклиматизации и при перелёте через океан, и особенно при возвращении обратно?

– Я сам два раза стартовал в Кэнморе. И в США на Кубке планеты тоже бегал. Не думаю, что тот срок нахождения на другом полушарии, который будет у спортсменов, повлияет на их подготовку к чемпионату мира. Конечно, есть определенные дискомфорт и трудности. Приходится выдерживать долгие перелеты, привыкать к другому часовому поясу, потом возвращаться в прежний режим. Но организмы у ребят молодые и тренированные – они справятся