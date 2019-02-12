02:32 12 февраля | Биатлон

Павел Вавилов: "Логинову и Гараничеву в Кэнморе помог опыт"

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Бывший российский биатлонист Павел Вавилов отметил, что удачно выступить на этапе в Кэнморе Александру Логинову и Евгению Гараничеву помог опыт. 

- Нашим ребятам в Кэнморе однозначно помог богатый соревновательный опыт. Плюс постоянная практика участия в Кубке мира, – приводит "Тюменская арена" слова Вавилова. - Функциональная подготовка, концентрация на трассе – всё это выделяло Логинова и Гараничева в Кэнморе. Наши более молодые спортсмены, глядя на них, должны многому учиться. 

– Что скажете о сложности акклиматизации и при перелёте через океан, и особенно при возвращении обратно?

– Я сам два раза стартовал в Кэнморе. И в США на Кубке планеты тоже бегал. Не думаю, что тот срок нахождения на другом полушарии, который будет у спортсменов, повлияет на их подготовку к чемпионату мира. Конечно, есть определенные дискомфорт и трудности. Приходится выдерживать долгие перелеты, привыкать к другому часовому поясу, потом возвращаться в прежний режим. Но организмы у ребят молодые и тренированные – они справятся

Дополнительная информация

http://asnta.ru/rus/news/51404

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