Павел Ростовцев: "Опоздание Гараничева - непростительная вещь"

Трехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер Олимпиады-2016 Павел Ростовцев назвал непростительным опоздание на гонку Евгения Гараничева. Россиянин был дисквалифицирован, так как не явился вовремя на старт перед гонкой преследования в Солт-Лейк-Сити (США).

- Не знаю, какие причины были у Гараничева, чтобы опоздать на гонку, - цитирует Ростовцева ТАСС. - Но это беспрецедентный случай, когда спортсмен опаздывает и из-за этого просто не выходит на старт. Он профессиональный спортсмен, это его работа, он получает немалые деньги из бюджетов различных уровней, так что это непростительная вещь. Я не знаю причин, почему так произошло, но такого быть не должно, мне кажется, это очередной показатель того, как в целом в этом году организована работа в сборной страны.Заметен организационный бардак - когда теряются винтовки, их не могут вывезти вместе с командой, когда Гараничев опаздывает на старт, кроме как бардаком я это назвать не могу. Хочется пожелать, чтобы все эти неудачи и невезуха остались в Северной Америке, а наши спортсмены прилетели бы на чемпионат мира в другом качестве.

Сегодня на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдут одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты, которые завершат программу соревнований.

Гараничев опоздал на старт. Как такое возможно?