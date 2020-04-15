Призер Олимпийских игр, чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном разрешении пробежек в Москве.

Несколько дней назад в Красноярском крае, министром спорта которого является Ростовцев, был ослаблен режим самоизоляции, и разрешены прогулки. В Москве, наоборот, введены пропуска, их проверка обернулась очередями в метро и пробками на выезде в столицу.

— Универсального решения нет, у меня самого сын живет в Москве, и я ему рекомендую никуда не ходить. Москва — первая, кто держит удар. Здесь надо принимать индивидуальные решения для каждого субъекта, даже города. Везде разная эпидемиологическая ситуация, стоит прислушаться к специалистам. У нас в Красноярске действительно принято решение об ослаблении режима самоизоляции, но тупо копировать его не надо.

Очередь в магазине хуже, чем пробежка? Наверное, да, соглашусь. Но если делать пробежки, то только с соблюдением социальной дистанции. Я вижу по Красноярску, что многие этого не соблюдают и привольно трактуют разрешение. Это может привести к обратному эффекту. Если люди не будут дисциплинированными, такие возможности закроются. Конечно, ослабление режима поможет нашим спортсменам поддерживать форму, есть средства подготовки, велосипеды, ролики, лыжероллеры, которые можно использовать. Но остальные меры профилактики должны выполняться безукоризненно. (Дмитрий Кузнецов)

По последним данным, в мире зафиксированы 2 023 664 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 128 894 человек, выздоровело — 492 409.

По данным Роспотребнадзора всего на день 15 апреля в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.