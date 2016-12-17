Павел Ростовцев: "Допинг в российском биатлоне? Сейчас очень много всякой "пены" лезет"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев заявил, что ситуация с расследованием IBU, проводимым в связи с подозрениями 31 россиянина в употреблении допинга после получения списка спортсменов ВАДА не может не влиять на сборную России во время выступлений на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. По словам Ростовцева, российским атлетам надо абстрагироваться от происходящего. Для расследования дела IBU создал рабочую группу, куда вошли представители пяти стран. В четверг группа провела первое заседание и должна вынести рекомендации исполкому союза, заседание которого пройдет 22 декабря.

– Хорошего мало, и, конечно, вся эта ситуация влияет на наших спортсменов, – приводит "Р-Спорт" слова Ростовцева. – Надо как-то уметь абстрагироваться, концентрироваться только на гонке, подготовке и реализации своих навыков. А со всем, что творится сейчас в средствах массовой информации, спортсменам необходимо соприкасаться как можно меньше. Спортсмены сейчас на ситуацию никак повлиять не могут, а если не можешь изменить ситуацию, лучше просто от нее отойти. Но спокойствия и уверенности все это, конечно, не добавляет.

Я жду официального доклада на исполкоме, того, что скажет рабочая группа. Сейчас очень много всякой "пены" лезет, забивать себе голову различными высказываниями смысла нет.