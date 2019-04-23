Павел Колобков: "Прошедший биатлонный сезон нельзя назвать в полной мере успешным"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что прошедший биатлонный сезон нельзя назвать в полной мере успешным. Он также добавил, что с оптимизмом смотрит в будущее.

- Команда прошла длинный сезон, - приводит слова Колобкова официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). - Назвать его в полной мере успешным, наверно, нельзя. Но этот сезон дает основания сделать выводы. Сейчас утверждены планы на следующий сезон, задача – просмотреть весь резерв, дать шанс молодым спортсменам. Сегодня мы прошлись буквально по каждому спортсмену, у нас есть как заслуженные ветераны, так и молодые спортсмены.

Я с оптимизмом смотрю на будущий сезон. Сейчас задача, чтобы весь тренерский коллектив, личные тренеры и ребята были объединены одной идеей – хорошо выступить в следующем сезоне и подготовиться к Олимпийским играм, так как время пролетит быстро.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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