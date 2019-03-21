Паулина Фиалкова: "Испытываю особенные чувства, находясь на пьедестале вместе с Кузьминой"

Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова заявила, что испытывает особенные чувства, когда находится на одном пьедестале вместе со своей коллегой по сборной Анастасией Кузьминой. 26-летняя Фиалкова заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, 34-летняя Кузьмина стала первой.

- Быть на одном пьедестале с Настей - всегда особенное чувство, - приводит слова Фиалковой официальный сайт IBU. - Это особенный и эмоциональный момент для меня. Было важно подняться на подиум в конце этого сезона, поскольку мне нужна мотивация для следующего года.

Фиалкова занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 643 очка.

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