Пащенко занял третье место в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии

Российский биатлонист Петр Пащенко занял третье место в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).

Пащенко допустил 1 промах на двух огневых рубежах и проиграл 17,5 секунды победителю гонки, французу Эмильену Клоду. Второе место занял норвежец Синдре Петтерсен, проигравший лидеру 15 секунд.

Помимо Пащенко, в топ-10 по итогам гонки попали еще трое россиян: Василий Томшин стал 5-м (+23,2; 2 промаха), Дмитрий Иванов занял 7-е место (+30,5; 1), Михаил Первушин показал 10-е время (+47,8; 2). Никита Поршнев завершил гонку на 19-й строчке (+1:20,6; 3), Ильназ Мухамедзянов стал 21-м (+1:24,7; 5).