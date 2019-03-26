Парижский музей презентовал восковую фигуру Мартена Фуркада

Музей Гревен в Париже представил восковую фигуру пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада. Скульптура француза – первая в музее среди биатлонистов.

– Я с большим удовольствием принял участие в этом проекте, – цитирует Мартена Ski Chrono. – Было интересно сотрудничать с командой музея и художниками, которые создали этот образ. И я нахожу фигуру довольно похожей.

Когда ты видишь копию себя, это нечто. Забавно смотреть себе в глаза и при этом понимать, что ты не глядишь в зеркало. От этого тревожно, но и здорово одновременно. В мае я вернусь в музей со своими дочерьми. Надеюсь, они узнают настоящего папу.