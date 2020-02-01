Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева? рассказала о работе со сборной Китая по биатлону. По ее словам, в команде нет риска заразиться эпидемией коронавируса, вспышка которой произошла в Китае в январе этого года.

— Конечно, возникли организационные сложности, потому что пришлось моментально перепланировать подготовительный период, — цитирует tut.by Домрачеву. — Появились трудности с поиском тренировочного места и бронированием отелей для сборов. Стадион в Хохфильцене как раз закрывался, а в Антхольце еще не открылся из-за подготовки к чемпионату мира. Организационные моменты внесли некоторый сумбур. Но все разрешилось, и сейчас команда вместе с Уле находится в Рупольдинге.

Паники нет. Все сотрудники команды, которые находятся рядом с нами, в последний раз были в Китае давно, в сентябре-октябре, еще до возникновения этого вируса. Поэтому риска чем-то заразиться от наших спортсменов нет. Они не летают в Китай и ни с кем оттуда не контактируют. Мы вместе передвигаемся одной командой, разделяясь только на этапы Кубка мира и IBU.

Команда чувствует себя спокойно. Конечно, ребята переживают за родных и близких. Но, насколько мы знаем, в Китае предпринимаются серьезные меры по борьбе с эпидемией. Те, кто хочет себя обезопасить, просто не выходят в людные места. Мы надеемся, что ситуация будет преодолена и остановлена. Неприятно, когда где бы то ни было в мире происходит такое.