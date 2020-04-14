Пандемия коронавируса сорвала заседание совета Союза биатлонистов России
14:03
Союз биатлонистов России из-за ситуации с распространением коронавируса вынужден отказаться от проведения в мае заседания совета организации, сообщает ТАСС.
Глава СБР Владимир Драчев не исключил, что совет может собраться в ноябре, во время чемпионата России в Ханты-Мансийске.
В совет СБР входят 48 представителей региональных федераций биатлона, которых избрали в 2018 году сроком на четыре года.
По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.
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