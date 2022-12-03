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Сегодня, 19:15

Падин заявил, что Казакевич должна стать лидером российского биатлона

Анна Горшкова
Корреспондент
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Известный российский специалист Андрей Падин высказался о потенциале отечественной биатлонистки Ирины Казакевич.

«Мы уже на протяжении нескольких лет знаем, что Ирина Казакевич должна состояться как лидер в России. Где-то ей немножко не хватало. Сегодня она сделала выводы из предыдущих гонок и учла важные нюансы. Во-первых, нашла соответствующую погоде экипировку. А во-вторых, из-за сильных морозов тренировки были облегченные, она получила больше времени на восстановление — это вылилось в хорошую работоспособность», — приводит слова Падина Metaratings.

3 декабря Казакевич выиграла спринтерскую гонку в рамках второго этапа Кубка России в Увате.

Источник: Metaratings
Биатлон
Сборная России по биатлону
Андрей Падин
Ирина Казакевич
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