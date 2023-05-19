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Падин — о самоподготовке Бабикова: «Всегда говорил спортсменам, что тренер нужен на первых этапах подготовки»

Алина Савинова
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Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин высказался о том, что чемпион мира Антон Бабиков решил уйти на самоподготовку.

«Я только поверхностно владею этой ситуацией и сильно в нее не вникал. Но я всегда говорил спортсменам, что тренер им нужен на первых этапах подготовки. Когда они становятся состоявшимися спортсменами с большим опытом работы со многими специалистами, от которых они берут самое лучшее, им нужен тренер только посоветоваться и подсказать. Антон Бабиков — состоявшийся спортсмен с большим опытом. Когда он отказывался, руководствовался тем, что может от каждого тренера взять по зерну и составить тренировочную программу, которая его приведет к успеху. Тем более сейчас хватает показательных моментов. В свое время многие уходили из команды на самоподготовку. Тот же Антон Шипулин готовился вместе с Алексеем Волковым», — цитирует Падина Metaratings.ru.

16 мая тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав групп для подготовки к сезону-2023/24. Бабикова не оказалось в списках. Позже стало известно о том, что биатлонист отказался от централизованной подготовки. К новому сезону 31-летний спортсмен будет тренироваться в составе команды Башкортостана.

Источник: https://metaratings.ru/news/padin-o-samopodgotovke-babikova-trener-sportsmenam-nuzhen-tolko-na-pervykh-etapakh-podgotovki-252213/
Биатлон
Андрей Падин
Антон Бабиков
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