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Сегодня, 12:07

Падин считает неплохим направлением приглашение лыжниц в биатлон

Алина Савинова
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Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин высказался о переходах спортсменов из лыжных гонок в биатлон.

«Это не новое направление. Оно было и в предыдущие годы. Светлана Ишмуратова тоже была приглашена перед Олимпийскими играми в Нагано и впоследствии стала двукратной олимпийской чемпионкой. Это неплохое направление. Мы все понимаем, что сейчас уровень женского биатлона не слишком высок. Почему бы его не усилить спортсменками из лыжных гонок с потенциалом в стрельбе, который они могут реализовать и принести большую пользу нашему с вами любимому виду спорта?» — цитирует Падина Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне бывшая лыжница Наталия Шевченко стала победительницей спринта и пасьюта на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

В апреле стало известно о том, что в биатлон перешла еще одна лыжница — Анна Грухвина. Спортсменка будет работать в группе Михаила Шашилова.

Источник: https://metaratings.ru/news/padin-priglashenie-lyzhnic-v-biatlon-neplokhoe-napravlenie-252208/
Биатлон
Андрей Падин
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