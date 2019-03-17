Отец Юрловой-Перхт: "Катя может продолжать карьеру и до Олимпиады-2022"

Виктор Юрлов, являющийся отцом и личным тренером российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, заявил, что его дочь может продолжать карьеру и до Олимпиады-2022. 34-летняя биатлонистка в воскресенье заняла второе место в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

- Мне сложно отвечать за нее, но эта медаль будет неплохой мотивацией продолжать выступать дальше, - приводит ТАСС слова Юрлова. - Однако решение принимать ей самой, повлиять на него я не могу.

В принципе, она может продолжать карьеру и до Олимпиады, но у нее могут быть иные планы на жизнь. Хочу ли я этого? Она хорошая спортсменка, почему бы и нет, если есть желание и возможность. Поживем - увидим.

Юрлова-Перхт является чемпионкой мира-2015 в индивидуальной гонке.

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