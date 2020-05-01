Отбывшая дисквалификацию российская биатлонистка прокомментировала негатив в адрес Логинова

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, отбывшая дисквалификацию на основании данных из доклада Макларена, в интервью «СЭ» рассказала, как к ней теперь относятся другие спортсменки и прокомментировала ситуацию с негативным отношением многих атлетов к Александру Логинову.

— Морально возвращение из дисквалификации далось легко? Косо другие биатлонистки на вас не смотрели?

— Даже намека на плохое отношение не было. Со многими стали общаться даже лучше, чем до того, как я уходила. Внутри нашей команды вообще со всеми отношения отличные. То есть я точно не испытала ничего такого, как Саша Логинов.

— Вы понимаете его позицию ничего не комментировать насчет своей дисквалификации?

— Это его личный выбор. Если он считает нужным вообще ничего не говорить или не упоминать о каких-то отдельных моментах — его личное дело. Мы одна команда, одна страна, и должны друг друга поддерживать. Не вижу смысла ворошить прошлое. Да, Саша совершил ошибку. Но ведь он уже отбыл за нее наказание, был в дисквалификации. Нельзя же всю жизнь теперь только оглядываться назад. Саша чемпион мира, большой молодец. Кто бы и что про него ни говорил. (Наталья Марьянчик)

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