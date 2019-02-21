"Освещение не очень хорошее". Миронова - о стрельбе в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что допустила промахи во время смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Минске из-за плохого освещения.

- Вчера вечером узнала, что буду бежать эстафету, - сказала Миронова в эфире канала "Матч ТВ". - Не знаю, что случилось со Старых. Я обрадовалась, но было немного волнительно.

Я сразу старалась отыгрывать все ногами. Трасса ледяная. Освещение не очень хорошее - на стрельбе лежа допустила промахи. Я не следила за соперниками, старалась максимально быстро проходить все круги. Долго работала на рубежах - исправлюсь.

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