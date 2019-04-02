22:52 | Биатлон

"Ошибки на рубеже - чистая психология". Пащенко - о четвертом месте в эстафете на чемпионате России

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Российский биатлонист Петр Пащенко признался, что его ошибки на огневом рубеже в мужской эстафете на чемпионате России в Тюмени стали следствием излишней концентрации. 28-летний спортсмен пробежал один штрафной круг, а его команда (ХМАО-2) в итоге стала четвертой. 

- Ошибки на рубеже - чистая психология, - приводит слова Пащенко "Тюменская Арена". - Понимал, что от меня ждут отрыва. Хотел сделать все качественно для партнеров. Думаю, излишняя концентрация погубила. Ошибки на "стойке" допустил достаточно грубые.

Мощный последний круг? Когда в эстафете во время стрельбы подводишь команду, стараешься затем на дистанции максимально компенсировать свои ошибки и выжать все!

В минувшем сезоне Пащенко занял 40-е место в зачете Кубка IBU, набрав 160 очков. 

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