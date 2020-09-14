Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов в разговоре с «СЭ» отметил, что Международное антидопинговое агентство (ВАДА) перестало действовать в интересах чистых спортсменов.

— Вы жестко прочувствовали на себе все несовершенство системы ВАДА. Есть ли у вас идеи, как можно сделать эту организацию более справедливой?

— Это политизированный вопрос. ВАДА не кажется мне прозрачной организацией. Она почувствовала огромную власть и такое ощущение, что это немного «снесло» им крышу. Недавно читал, что они готовы отстранить сборную США, если государство не заплатит свой взнос. Извините, вы пришли защищать спортсменов от допингистов, почему вы принимаете решение о том, допускать кого-то или не допускать? То есть у них проснулось свое эго — хотим лишаем, хотим не лишаем. Они творят, что хотят. И дело не в реорганизации, я вообще думаю надо полностью изменить устав организации, набрать туда людей, которые действительно были бы заинтересованы в защите спортсменов, а не их линчевании.

— За годы карьеры вы чувствовали к себе пренебрежительное отношение допинг-офицеров?

— Да, они чувствуют себя хозяевами положения. Часто приходили ко мне ночью. У меня есть официальное подтверждение, что они пришли в 23.34 и брали у меня анализ крови на гемоглобин для паспорта крови в столь позднее время. Извините, любой врач знает, что кровь сдается натощак. Многое могло произойти в этот день. Я мог пробежать кросс 50 км, провести тяжелую тренировку в зале, плотно поесть. А они ставят все эти показатели в паспорт крови. Это каким нужно быть специалистом, чтобы так делать? (Тимур Ганеев)

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