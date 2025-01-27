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Сегодня, 13:48

Определился состав сборной России на Кубок сильнейших спортсменов в Раубичах

Даниил Аршавский
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Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) определил составы национальных команд, которые выступят на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах (Белоруссия).

Мужская сборная: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Роман Еремин, Иван Колотов, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Леонид Кульгускин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Даниил Усов, Карим Халили.

Женская сборная: Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Анастасия Зырянова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Полина Плюснина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

Кубок сильнейших спортсменов пройдет с 16 по 23 февраля в белорусском центре подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

Биатлон
Сборная России по биатлону
СБР
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