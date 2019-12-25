Определились все участники «Рождественской гонки»

В Гельзенкирхене состоится традиционная «Рождественская гонка». На нее заявлены 10 команд из девяти стран, сообщает Sport1.de.

Россию представят Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт, Германию — Дениза Херман и Бенедикт Доль, а также Лаура Дальмайер иЭрик Лессер, Австрию — Лиза Хаузер и Джулиан Эберхард, Украину — Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, Норвегию — Марта Олсбю и Велте Кристиансен, Францию — Анаис Бескон и Антуан Гигонна, Чехию — Маркета Давыдова и Михал Крчмар, Италию — Доротея Вирер и Лукас Хофер, Швейцарию — Лена Хеки и Бенджамин Вегер.

Масс-старт 28 декабря намечен на 18.15 по местному времени, гонка преследования запланирована на 19.05.