Определились стартовые номера россиян в суперспринте на чемпионате Европы

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в финале суперспринта на чемпионате Европы который проходит в Раубичах (Белоруссия).

Раубичи (Белоруссия)

Чемпионат Европы

Суперспринт

Финал

Мужчины

2. Эдуард Латыпов. 9. Кирилл Стрельцов. 21. Саид Каримулла Халили. 26. Дмитрий Иванов. 30. Василий Томшин.

Женщины

7. Виктория Сливко. 12. Евгения Павлова. 25. Ульяна Кайшева. 27. Анастасия Поршнева.

Мужской суперспринт начнется в 17.30 по московскому времени. Женский стартует в 18.00.