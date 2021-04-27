Определен предварительный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/22
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с предварительным составом национальных команд у мужчин и женщин на сезон-2021/22, сообщает официальный сайт СБР 27 апреля.
Мужчины
Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин.
Группа Сергея Башкирова: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин, Максим Цветков.
Женщины
Группа Михаила Шашилова: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева. Лариса Куклина. Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова, Виктория Сливко.
Группа Евгения Куваева: Евгения Павлова-Буртасова, Татьяна Акимова.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/opredelen-predvaritelnyy-sostav-sbornoy-rossii-po-biatlonu/
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