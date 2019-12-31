Определен итоговый состав сборной России для участия в этапах Кубка мира и IBU

Правление СБР утвердило состав резервной сборной для участия в январских этапах Кубка IBU, сообщается на официальном сайте организации.

На январские этапы Кубков мира и IBU сборная отправится в следующем составе:

Кубок мира, мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

Кубок мира, женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.

Кубок IBU, мужчины: Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.

Кубок IBU, женщины: Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко