«Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции». Фуркада уронили после гонки
14 марта 2020, 23:47
Французские биатлонисты уронили соотечественника Мартена Фуркада, когда качали его после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Видео выложил словенский биатлонист Яков Фак.
— Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции. Поздравляю Мартена и всю команду с великолепным сезоном, — написал Фак.
Напомним, что ранее Фуркад объявил о завершении карьеры, и гонка стала для него последней.