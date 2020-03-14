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«Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции». Фуркада уронили после гонки

14 марта 2020, 23:47

Французские биатлонисты уронили соотечественника Мартена Фуркада, когда качали его после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Видео выложил словенский биатлонист Яков Фак.

— Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции. Поздравляю Мартена и всю команду с великолепным сезоном, — написал Фак.

Напомним, что ранее Фуркад объявил о завершении карьеры, и гонка стала для него последней.

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