«Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции». Фуркада уронили после гонки

Французские биатлонисты уронили соотечественника Мартена Фуркада, когда качали его после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Видео выложил словенский биатлонист Яков Фак.

— Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции. Поздравляю Мартена и всю команду с великолепным сезоном, — написал Фак.

Напомним, что ранее Фуркад объявил о завершении карьеры, и гонка стала для него последней.